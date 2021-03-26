Кличко: У лікарнях Києва – найбільша кількість хворих від початку пандемії

За минулу добу в Києві госпіталізували 787 людей

У столичних лікарнях сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. 2700 людей – у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Не зменшується в столиці кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях міста – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Ускладнився і перебіг хвороби. – У нас все більше хворих, які перебувають у важкому стані, тих, хто потребує кисневої підтримки, – сказав мер. – Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. Із них 41 дитина. 2700 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3488 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 77 відсотків», – повідомив Кличко.

Він зауважив, що тільки за минулу добу в Києві госпіталізували 787 людей. Це - хворі на коронавірус, пацієнти з підозрою на коронавірус та пацієнти з пневмоніями.

Разом з тим, за словами мера, столиця минулого тижня перевищила епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ – на 22 відсотки. «Це теж впливає на заповненість міських лікарень. Адже хворі на грип та ГРВІ також потребують уваги і допомоги лікарів», – зауважив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили ще 1164 хворих на коронавірус. Померли 37 людей. «Ситуація із захворюваністю, на жаль, не поліпшується і залишається складною. Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. 1164 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 37 людей – 19 жінок та 18 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3235 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 157 767», – повідомив Кличко.