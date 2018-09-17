Кличко віддав зоопарку 50 млн грн, призначені на веломаршрути



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Цьогоріч передбачалося будівництво трьох веломаршрутів у Києві

Кличко доручив перерозподілити гроші через дефіцит коштів у Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки

Кошти - 49,8 млн грн, - призначені для будівництва велоінфраструктури в 2018 році, доручено віддати на ремонт Київського зоопарку. Про це повідомляє Асоціація велосипедистів Києва з посиланням на відповідь на запит до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, в листі повідомляється, що будівництво велосипедної інфраструктури та рекреаційного веломаршруту «житловий масив Троєщина – Європейська площа» у 2018 році не передбачається.

Замовник робіт на троєщинському веломаршруті – КП «Житлобудінвест-УКБ» – запропонував передати виділені кошти на реконструкцію зоопарку.

До відповіді Дептрансу додається лист від директора «Житлобудінвест-УКБ» В’ячеслава Непопа. Згідно з ним, перерозподілити гроші доручив мер Віталій Кличко через дефіцит коштів у Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки.

Київрада заклала 50 мільйонів гривень на розвиток велоінфраструктури в бюджеті міста на 2018 рік. Цьогоріч передбачалося будівництво трьох веломаршрутів: «Виноградар – Центр» (16,7 км), «Оболонь – Поділ – Центр» (13,1 км), «Солом’янка – Центр» (7,8 км) та велосипедної доріжки Набережним шосе від Поштової площі до мосту імені Патона (5 км). Також частину коштів планували витратити на добудову веломаршруту з Троєщини на Європейську площу завдовжки 7,9 км.

У лютому міська рада ухвалила велоконцепцію Києва, а влітку документ підписав Кличко.

Джерело: Хмарочос