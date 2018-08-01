У Києві до 2025 року має з’явитися 240 км велодоріг (карти)



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Кличко затвердив концепцію велоінфраструктури Києва

Столична влада ухвалила концепцію велоінфраструктури Києва яку розробили в рамках виконання Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

«Концепція розвитку велоінфраструктури в місті Києві» – це галузева концепція загальноміського значення. 8 лютого 2018 року її затвердила Київрада. Але опубліковано рішення в газеті «Хрещатик» лише зараз. Згідно з програмою у місті з’явиться 240 км доріг.

В процесі розробки концепції були залучені експерти та користувачі велосипедів, які могли висловлювати свою думку на зустрічах в Департаменті містобудування та архітектури.





Згідно з концепцією в Києві мають організувати велодоріжки та велосмуги та відкрити точки прокату велотранспорту, встановити на громадському транспорті спеціальні кріплення для перевезення велосипедів тощо. Також документ передбачає удосконалення законодавчої бази щодо велоінфраструктури.





Протяжність магістральних веломаршрутів сягатиме від 5 до 10 км. Також планують будувати чотири рекреаційні маршрути:

Європейська площа – Труханів острів – о. Муромець – озеро Алмазне – парк Перемоги – Гідропарк – Набережна;

Пуща-Водиця, село Мощун, – Межигір’я – дорога на Вишгород;

Феофанія – ВДНГ – Голосієво;

вул. Набережно-Корчуватська – острів Галерний – острів Жуків – вул. Новопирогівська – вул. Лютнева.

Міські маршрути будуватимуть в три етапи. На першому проведуть міські шляхи в напрямках:

Троєщина-Центр (частково реалізований);

Солом’янка-Центр

Виноградар-Центр

Солом’янка-Поділ

Проспект Перемоги-Центр

Куренівка-Центр

Лісовий масив-Центр

Воскресенка-Московський міст-Центр

Борщагівка-Центр

Оболонь-Поділ-Центр

Відрадний-Центр

Воскресенка-міст Метро-Центр

Теремки-Центр.

Також в додатку до рішення йдеться про те, що велосипедна інфраструктура має формувати єдине кільце і бути пов’язана з маршрутами громадського транспорту.

Джерело: Хмарочос