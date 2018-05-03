Кличко закликав фанів «Ліверпуля» і «Реала» не бешкетувати у Києві

Мер Києва сподівається, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА не затьмариться проявами агресії вболівальників

Мер Києва Віталій Кличко привітав британський «Ліверпуль» та іспанський «Реал» із виходом у фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018 і звернувся до фанів цих команд, які приїдуть на матч до Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Друзі! Я вітаю команди, які вийшли у фінал Ліги чемпіонів УЄФА. 26 травня на поле



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Мер Києва сподівається, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА не затьмариться проявами агресії вболівальників

Мер Києва Віталій Кличко привітав британський «Ліверпуль» та іспанський «Реал» із виходом у фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018 і звернувся до фанів цих команд, які приїдуть на матч до Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Я вітаю команди, які вийшли у фінал Ліги чемпіонів УЄФА. 26 травня на поле «Олімпійського» у Києві вийдуть «Реал» і «Ліверпуль». Боротьба буде видовищною і запеклою! Я вітаю і команди, і вболівальників, які приїдуть їх підтримати. Київ готується до великого свята спорту, чекає на гостей. І, я сподіваюся, що всі, хто приїде до нашого міста, оцінять його красу, особливу атмосферу, відкритість і гостинність українців. Дуже розраховую на те, що футбольне свято супроводжуватиметься позитивними емоціями, гарним настроєм вболівальників. І що велика подія не затьмариться будь-якими проявами агресії та непотрібних бешкетів. Київ – місто миролюбиве», – наголосив Кличко.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться у Києві 26 травня. До цієї події у столиці відкриють кілька фан-зон. Також відбудеться кілька футбольних турнірів серед вболівальників. Очікується, що Київ у ці дні відвідають близько 100 тисяч туристів. Кличко запевнив, що місто робить усе, щоб провести такий престижний футбольний турнір на найвищому рівні.