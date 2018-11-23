Кличко знайшов причину, чому кияни замерзають у своїх квартирах



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Через аварії на тепломережах у будинках киян відсутнє опалення

Велика кількість розривів тепломереж відбувається через тривалу відсутність гарячої води, заявив мер Києва

Профілактика тепломереж тривала півроку, і ось мер Києва Віталій Кличко дійшов висновку, що велика кількість аварій на тепломережах відбувається через тривалу відсутність гарячої води в трубах.

Як заявив Віталій Кличко в ефірі радіо «НВ», місто протягом півроку мало проблеми з гарячим водопостачанням через відмову «Нафтогазу» постачати Києву газ.

«Сьогодні ми отримуємо наступну серію проблеми – велику кількість розривів на тепломережах. Протягом літа не було води в трубах. А корозія набагато швидше руйнує їх, коли є доступ кисню та немає води. Тому зараз, коли підключили теплопостачання та гаряче водопостачання, стається велика кількість розривів. Зранку до вечора ми реагуємо і терміново латаємо такі труби», - сказав Кличко.

Він нагадав, що в Києві більше 2,5 тисяч кілометрів труб тепломережі, більше 80 відсотків яких - зношені, адже протягом багатьох років в оновлення цієї інфраструктури не вкладали коштів.

«Сьогодні ми терміново ліквідовуємо розриви на Виноградарі, де складна ситуація. В Голосіївському районі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше люди отримали тепло та гаряче водопостачання», - додав він.

«Недержавницька позиція керівника «Нафтогазу» призвела до того, що в Києві не було гарячої води. Не Кличко закрутив вентиль! Я робив все можливе, щоб повернути гаряче водопостачання, - пояснив міський голова. - З боргами населення ми готові поступово розбиратися. Але пені і штрафи за комерційну діяльність приватної компанії «Київенерго» ми не можемо сплачувати за рахунок громади. Суди ми виграли і довели, що не повинні це платити».

Як повідомлялося, 22 листопада на Виноградарі відновлено централізоване опалення для понад 70 будинків.