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    «Книжковий Арсенал» отримав престижну лондонську премію

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    «Книжковий Арсенал» отримав престижну лондонську премію

    Церемонія нагородження відбулась 12 березня 2019 року у виставковому центрі «Олімпія» в Лондоні

    Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» отримав нагороду Лондонського книжкового ярмарку International Excellence Awards 2019 у номінації «Літературний фестиваль». 

    За словами журі конкурсу їх вразила мультидисциплінарність фестивалю: коли взаємодіють різні види мистецтв і перетинаються фахові середовища, але водночас книга залишається в центрі уваги. Про це повідомляється на сайті «Мистецького арсеналу».

    «Ця перемога – це передовсім визнання команди «Мистецького арсеналу», де кожен підрозділ вкладає масу сил у те, аби Книжковий Арсенал був справді тим прекрасним фестивалем, що поєднує мистецтва і не випускає книгу з фокуса уваги», - сказала після отримання нагороди генеральна директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

    Церемонія нагородження відбулась 12 березня 2019 року у виставковому центрі «Олімпія» в Лондоні. 

    International Publishing Industry Excellence Awards – це міжнародна премія, заснована Лондонським книжковим ярмарком та Британською асоціацією видавців, що має на меті продемонструвати світові досягнення й інновації видавничої справи. Номінація «літературний фестиваль» року вручається з 2016-го року. 

    Нагадаємо, у номінації «Літературний фестиваль», окрім «Книжкового Арсеналу», за нагороду змагалися ще два фестивалі – Міжнародний літературний фестиваль в Утрехті (Нідерланди) та Міжнародний літературний фестиваль у Макасарі (Індонезія). 

    Попередні роки переможцями ставали фестивалі з Бразилії, Індії і Малайзії.

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