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    Коли і які столичні музеї можна безкоштовно відвідати в липні (список)

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    Музей історії Києва - Коли і які столичні музеї можна безкоштовно відвідати в липні (список)
    Музей історії Києва

    Музеї Києві відкривають свої двері

    У липні киян та гостей міста запрошують безкоштовно відвідати столичні музеї.

    «Несkучний Weekend» склав список таких музеїв:

    1 липня, понеділок

    2 липня, вівторок

    3 липня, середа

    4 липня, четвер

    9 липня, вівторок

    18 липня, четвер

    25 липня, четвер

    26 липня, п’ятниця

    27 липня, субота

    28 липня, неділя

    29 липня, понеділок 

    31 липня, середа

    Слід уточнювати умови відвідування – заклади можуть змінювати дні відкритих дверей.

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