Коли і які столичні музеї можна безкоштовно відвідати в липні (список)
Музей історії Києва
Музеї Києві відкривають свої двері
У липні киян та гостей міста запрошують безкоштовно відвідати столичні музеї.
«Несkучний Weekend» склав список таких музеїв:
1 липня, понеділок
- Музей історії Києва, вул. Б. Хмельницького, 7 (11:00 – 15:00).
- Літературно-меморіальний музей М. Булгакова, Андріївський узвіз, 13 (школярі, пенсіонери).
2 липня, вівторок
- Музей О. Пушкіна, вул. Кудрявська, 9.
- Музей шістдесятництва, вул. О. Гончара, 33-а.
- Музей Шолом-Алейхема, В. Васильківська, 5-а.
3 липня, середа
- Мистецький центр «Шоколадний будинок», вул. Шовковична, 17/2 (11:00 – 14:00).
- Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 (11:00 – 14:00).
- Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15/17.
- Національний науково-природничий музей, вул. Богдана Хмельницького, 15 (10:00 – 13:00).
4 липня, четвер
- Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95 Б/95.
9 липня, вівторок
- Музей-майстерня І. Кавалерідзе, Андріївській узвіз, 21.
18 липня, четвер
- Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького, вул. Саксаганського, 97/95 Б/95.
25 липня, четвер
- Національний музей Тараса Шевченка, бульв. Т. Шевченка, 12.
- Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 5.
- Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.
26 липня, п’ятниця
- Музей української діаспори, вул. Московська, 40-б.
- Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул. Госпітальна, 24-а.
- Національний центр культури «Музей Івана Гончара», вул. Лаврська, 19.
27 липня, субота
- Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької, вул. В. Васильківська, 121.
28 липня, неділя
- Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини, вул. Терещенківська, 5.
- Національний художній музей України, вул. М. Грушевського, 6.
- Літературно-меморіальний музей Максима Рильського, вул. М. Рильського, 7.
29 липня, понеділок
- Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26.
- Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9.
- Національний музей українського декоративного мистецтва, вул. Лаврська, 9.
- Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2.
- Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16.
- Музей-квартира В.С. Косенка, вул. М. Коцюбинського 9, кв. 4.
31 липня, середа
- Національний музей літератури України, вул. Б. Хмельницького, 11.
- Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г. Шевченка, пров. Т. Шевченка, 8-а.
Слід уточнювати умови відвідування – заклади можуть змінювати дні відкритих дверей.