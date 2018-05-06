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    Колишній полковник міліції влаштував під Києвом п’яні «покатушки»

    На Київщині на п’яному кермуванні попався колишній полковник міліції
    У селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області колишній полковник міліції був зафіксований у стані алкогольного сп’яніння під час управління автомобілем. Про це пише паблік dtp.kiev.ua. За його даними, колишній правоохоронець був настільки п’яним, що не міг навіть вийти з автомобіля. «Колишній полковник
    • Сьогодні, 17:29
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    На Київщині на п’яному кермуванні попався колишній полковник міліції

    У селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області колишній полковник міліції був зафіксований у стані алкогольного сп’яніння під час управління автомобілем. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

    За його даними, колишній правоохоронець був настільки п’яним, що не міг навіть вийти з автомобіля.

    «Колишній полковник міліції, п'яний, не міг навіть вийти, їздив по газонах і клумбах в с. Білогородка, жк. Білий шоколад. Мало не збив людину», - йдеться у повідомленні.

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    Колишній полковник міліції влаштував під Києвом п’яні «покатушки»
    Колишній полковник міліції влаштував під Києвом п’яні «покатушки»
    Колишній полковник міліції влаштував під Києвом п’яні «покатушки»

    Коли на місце інциденту приїхала поліція, то колишній міліціонер хвалився простроченим посвідченням полковника і кидався на людей, додає видання.

    Нагадаємо, у Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина. 

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