Колишній полковник міліції влаштував під Києвом п’яні «покатушки»

На Київщині на п’яному кермуванні попався колишній полковник міліції

У селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області колишній полковник міліції був зафіксований у стані алкогольного сп’яніння під час управління автомобілем. Про це пише паблік dtp.kiev.ua. За його даними, колишній правоохоронець був настільки п’яним, що не міг навіть вийти з автомобіля. «Колишній полковник



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На Київщині на п’яному кермуванні попався колишній полковник міліції

У селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області колишній полковник міліції був зафіксований у стані алкогольного сп’яніння під час управління автомобілем. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

За його даними, колишній правоохоронець був настільки п’яним, що не міг навіть вийти з автомобіля.

«Колишній полковник міліції, п'яний, не міг навіть вийти, їздив по газонах і клумбах в с. Білогородка, жк. Білий шоколад. Мало не збив людину», - йдеться у повідомленні.

Коли на місце інциденту приїхала поліція, то колишній міліціонер хвалився простроченим посвідченням полковника і кидався на людей, додає видання.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина.