  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною

    П’яний водій серйозних травм не отримав
    У Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua. За даними видання, нетверезий чоловік за кермом «Фольксваген» литовської реєстрації, намагаючись випередити авто в правому ряду, залетів під вантажівку. Дружина 24 років, яка сиділа
    • Сьогодні, 12:51
    • Розсилка

    П’яний водій серйозних травм не отримав

    У Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

    За даними видання, нетверезий чоловік за кермом «Фольксваген» литовської реєстрації, намагаючись випередити авто в правому ряду, залетів під вантажівку.

    Дружина 24 років, яка сиділа попереду, загинула миттєво. Весь удар припав на її груди і голову. Тіло нещасної витягували рятувальники спецзагону Державної служба з надзвичайних ситуацій.

    Сам винуватець ДТП не отримав важких травм.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною
    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною
    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною
    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною
    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною
    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною
    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною
    Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною

    Нагадаємо, у Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало.

    Читайте також
    ДТП Київ смерть автомобіль рятувальники жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ