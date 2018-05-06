Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною

П’яний водій серйозних травм не отримав

У Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua. За даними видання, нетверезий чоловік за кермом «Фольксваген» литовської реєстрації, намагаючись випередити авто в правому ряду, залетів під вантажівку. Дружина 24 років, яка сиділа



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П’яний водій серйозних травм не отримав

У Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

За даними видання, нетверезий чоловік за кермом «Фольксваген» литовської реєстрації, намагаючись випередити авто в правому ряду, залетів під вантажівку.

Дружина 24 років, яка сиділа попереду, загинула миттєво. Весь удар припав на її груди і голову. Тіло нещасної витягували рятувальники спецзагону Державної служба з надзвичайних ситуацій.

Сам винуватець ДТП не отримав важких травм.

Нагадаємо, у Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало.