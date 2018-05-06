Смертельна п’яна ДТП в Києві: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною
- Сьогодні, 12:51
-
Розсилка
П’яний водій серйозних травм не отримав
У Києві на вулиці Братиславській сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула одна людина. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.
За даними видання, нетверезий чоловік за кермом «Фольксваген» литовської реєстрації, намагаючись випередити авто в правому ряду, залетів під вантажівку.
Дружина 24 років, яка сиділа попереду, загинула миттєво. Весь удар припав на її груди і голову. Тіло нещасної витягували рятувальники спецзагону Державної служба з надзвичайних ситуацій.
Сам винуватець ДТП не отримав важких травм.
Нагадаємо, у Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало.