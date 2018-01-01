Колишній тесть Оксани Марченко став почесним громадянином Києва

Корж заснував одну з перших в Україні ІТ-компаній

Віталій Корж, колишній тесть телеведучої Оксани Марченко, отримав звання «Почесний громадянин міста Києва». Українська телеведуча Оксана Марченко була одружена із сином Віталія Коржа, Юрієм. Від цього шлюбу вона має сина Богдана. Наразі Марченко одружена із Віктором Медведчуком. Їх доньку Дар’ю хрестив президент Росії



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Віталій Корж

Корж заснував одну з перших в Україні ІТ-компаній

Віталій Корж, колишній тесть телеведучої Оксани Марченко, отримав звання «Почесний громадянин міста Києва».

Українська телеведуча Оксана Марченко була одружена із сином Віталія Коржа, Юрієм. Від цього шлюбу вона має сина Богдана.

Наразі Марченко одружена із Віктором Медведчуком. Їх доньку Дар’ю хрестив президент Росії Володимир Путін.

За даними Київської міської ради, Корж отримав таке визнання за особисті заслуги у соціально-економічному та культурному розвитку столиці, а також активну громадську діяльність. З відповідним клопотанням до Київради звернувся Міжнародний благодійний фонд національної пам’яті України. Рішення підтримали 64 депутати.

Як відомо, Віталій Корж - народний депутат України ІV, V, ХІІ скликань. Розпочав трудову діяльність на київській ділянці Південно-Західної залізниці, де пройшов шлях від бригадира з ремонту колій до інженера Управління Південно-Західної залізниці. У 1990-х роках працював комерційним директором Київського заводу будматеріалів, директором Науково-виробничої фірми «Транзактор», директором Центру міжнародного науково-технічного співробітництва та маркетингу Науково-дослідного інституту інформаційних технологій.

Він заснував одну з перших в Україні ІТ-компаній. Колективом компанії під його керівництвом було розроблено низку важливих проектів: науково-дослідну роботу «Фаетон» (на замовлення Служби безпеки України), телекомунікаційну підсистему Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори» (на замовлення Центральної виборчої комісії), захищений вузол для захисту державних інформаційних ресурсів в Інтернеті тощо. Розробки компанії «Глобал Юкрейн» було висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наразі Віталій Корж опікується патріотичним вихованням молоді, збереженням та розвитком національної культурної спадщини. Він є членом наглядової ради Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України, членом піклувальної ради Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, співзасновником Просвітницького центру національного відродження імені Євгена Чикаленка тощо.