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    Комунальні тарифи у столиці зростатимуть, бо кияни «мало платять»

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    Комунальні тарифи у столиці зростатимуть, бо кияни «мало платять»

    За послуги, які отримують кияни, сплачується набагато менше, ніж вони коштують

    Комунальні послуги у Києві дорожчатимуть, допоки ми не прийдемо до тарифів, які будуть економічно обґрунтованими. Про це розповів в ефірі телеканалу «Київ» голова Громадської організації Асоціація ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук.

    «На сьогодні за послуги, які отримують кияни, сплачується набагато менше, ніж вони коштують насправді», – сказав він.

    «Рано чи пізно ми прийдемо до того, що сплачуватимемо їхню реальну вартість. А на сьогодні ми не дотягуємо ще відсотків 40 майже по кожній із послуг, а подекуди навіть і більше», – зазначив Киричук.

    «Тому, на жаль, все дорожчатиме», – сказав він.

    Також Киричук зазначив, що ті, хто не в змозі комунальні послуги сплачувати, мають можливість скористатися субсидією.

    Київ тарифи кияни
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