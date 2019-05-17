Комунальники Кличка підозрюються у привласненні мільйонів на облаштуванні Русанівської протоки
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Поліція відкрила провадження за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовцями КП «Плесо»
Службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест» підозрюються у зловживанні службовим становищем, розтраті та заволодінні бюджетними коштами під час будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі Києва за 88,06 млн грн. Про це пише «КиевVласть».
Київські комунальники замовили «Будівельній компанії «Міськбудінвест» облаштування Русанівської протоки за 88,06 млн грн. у листопаді минулого року.
Слідчі з’ясували, що згідно з інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» у листопаді та у грудні 2018 р. заплатило «БК «Міськбудінвест» 30,51 млн грн.
Водночас, у квітні цього року слідчі провели огляд місця події і не виявили фактів проведення будь-яких будівельних робіт на береговій лінії Русанівської протоки.
15 квітня Дніпровський районний суд Києва надав слідчим Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіціі Києва доступ до документів щодо будівельних робіт, які знаходяться у комунальників.
«БК «Міськбудінвест» зі статутним капіталом 300 млн грн належить киянам Анатолію та Володимиру Дроботам і столичному ТОВ «Енвіл», яким вони володіють з Олександром Гожим і Віктором Луценком із Боярки під Києвом.
Як пишуть «Наші гроші», починаючи з 2008 р.,ТОВ «БК «Міськбудінвест» отримало 18 підрядів на загальну суму 116,3 млн грн. Замовлення КП «Плесо» на будівництво берегоукріплювальних споруд і зони відпочинку вздовж Русанівської протоки є найдорожчим для цієї компанії.
З грудня 2018 року гендиректором КП «Плесо» працює Олег Юсипенко. До цього трохи більше року він виконував обов’язки керівника комунального підприємства.