Комунальники Кличка підозрюються у привласненні мільйонів на облаштуванні Русанівської протоки



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Комунальники замовили «Будівельній компанії «Міськбудінвест» облаштування Русанівської протоки за 88,06 млн грн

Поліція відкрила провадження за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовцями КП «Плесо»

Службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест» підозрюються у зловживанні службовим становищем, розтраті та заволодінні бюджетними коштами під час будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі Києва за 88,06 млн грн. Про це пише «КиевVласть».

Київські комунальники замовили «Будівельній компанії «Міськбудінвест» облаштування Русанівської протоки за 88,06 млн грн. у листопаді минулого року.

Слідчі з’ясували, що згідно з інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» у листопаді та у грудні 2018 р. заплатило «БК «Міськбудінвест» 30,51 млн грн.

Водночас, у квітні цього року слідчі провели огляд місця події і не виявили фактів проведення будь-яких будівельних робіт на береговій лінії Русанівської протоки.

15 квітня Дніпровський районний суд Києва надав слідчим Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіціі Києва доступ до документів щодо будівельних робіт, які знаходяться у комунальників.

«БК «Міськбудінвест» зі статутним капіталом 300 млн грн належить киянам Анатолію та Володимиру Дроботам і столичному ТОВ «Енвіл», яким вони володіють з Олександром Гожим і Віктором Луценком із Боярки під Києвом.

Як пишуть «Наші гроші», починаючи з 2008 р.,ТОВ «БК «Міськбудінвест» отримало 18 підрядів на загальну суму 116,3 млн грн. Замовлення КП «Плесо» на будівництво берегоукріплювальних споруд і зони відпочинку вздовж Русанівської протоки є найдорожчим для цієї компанії.

З грудня 2018 року гендиректором КП «Плесо» працює Олег Юсипенко. До цього трохи більше року він виконував обов’язки керівника комунального підприємства.