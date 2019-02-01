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    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі

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    Незаконна торгівля на залізничному вокзалі - Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Незаконна торгівля на залізничному вокзалі
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Демонтажники знесли незаконні торговельні споруди на вокзалі

    Сьогодні, 1 лютого, комунальники провели демонтаж незаконних торговельних точок на Центральному залізничному вокзалі Києва. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    Незаконна торгівля велася вже довгі роки поблизу першої колії приміських електропоїздів.

    За його словами, перелякані «підприємців», «схопивши в оберемок свої торговельні парасольки, біжать від «Київблагоустрою» наче щури».

    «Вони знають, що ведуть на Центральному залізничному вокзалі нелегальну торгівлю. Вкотре наше КП отримало наказ прибрати оцю вокзальну ділянку. Кожного разу всі ці «щури» повертаються. Не дайте збрехати: всі у Києві знають, якщо тобі на першу колію приміської електрички, ти будеш пробиратись крізь оці шкарпетки-труси-халати. Тож, коли наші демонтажники взялись за одні споруди, власники інших побігли, рятуючи товар. Хоч продихнути тепер там буде», - написав Андрєєв.

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    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Комунальники розігнали базар із «трусами-халатами» на залізничному вокзалі
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Як повідомлялося, 28 січня на Вокзальній площі у Києві комунальники демонтували два незаконні МАФи.

    Крім того, цього тижня співробітники «Київблагоустрою» демонтували низку незаконних шиномонтажів.

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