Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із зоомагазину вогонь поширився на сусідні торгові точки Фото: Інформатор

Загорання сталося у зоомагазині

У п’ятницю, 1 лютого, в Деснянському районі Києва сталася пожежа. Займання почалося в магазині за адресою вулиця Попудренка, 7, вогонь охопив кілька МАФів поряд.

Загорання виникло близько 3:00 в магазині з товарами для тварин. Про це повідомляє Інформатор.

Пожежа поширилася на площі 250 квадратних метрів. За неперевіреними даними очевидців, причиною займання могло стати замикання в електропроводах. На місце події прибула власниця приміщення.

До цього моменту вогонь почав поширюватися на сусідній магазин з технікою і кілька найближчих МАФів.

Постраждалих немає.

На місці події працювали 2 наряди пожежних, 2 одиниці техніки рятувальної служби і 3 наряди поліції. Точні причини займання встановлюють правоохоронці.