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    Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)

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    Із зоомагазину вогонь поширився на сусідні торгові точки - Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)
    Із зоомагазину вогонь поширився на сусідні торгові точки
    Фото: Інформатор

    Загорання сталося у зоомагазині

    У п’ятницю, 1 лютого, в Деснянському районі Києва сталася пожежа. Займання почалося в магазині за адресою вулиця Попудренка, 7, вогонь охопив кілька МАФів поряд.

    Загорання виникло близько 3:00 в магазині з товарами для тварин. Про це повідомляє Інформатор.

    Пожежа поширилася на площі 250 квадратних метрів. За неперевіреними даними очевидців, причиною займання могло стати замикання в електропроводах. На місце події прибула власниця приміщення.

    До цього моменту вогонь почав поширюватися на сусідній магазин з технікою і кілька найближчих МАФів.

    Постраждалих немає.

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    Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)
    Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)
    Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)
    Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)
    Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)
    Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)
    Вночі біля станції метро «Дарниця» палали МАФи (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали 2 наряди пожежних, 2 одиниці техніки рятувальної служби і 3 наряди поліції. Точні причини займання встановлюють правоохоронці.

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