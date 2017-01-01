Комунальники розповіли, які столичні дороги обробили піщано-соляною сумішшю
- Сьогодні, 16:21
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Такі дії спрямовані, щоб уникнути слизькості на дорогах
Через погіршення погодних умов сьогодні вночі, 28 листопада, фахівці шляхово-експлуатаційних підприємств «Київавтодору» обробили дорожнє покриття посипальними матеріалами, щоб уникнути слизькості на дорогах та мостах столиці.
Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Зокрема, такі роботи проведені: на мостах через р. Дніпро, шляхопроводах і ділянках вулиць зі складними умовами руху.
Нагадаємо, що з 1 листопада задля безпеки дорожнього руху в умовах різкого погіршення погодних умов, усі шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації чергують цілодобово та в разі потреби проводять превентивну обробку дорожнього покриття.
Як повідомили у «Київавтодорі», усі підприємства корпорації мають необхідний запас посипальних і паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи та оперативної обробки вулично-дорожньої мережі на випадок снігопадів.