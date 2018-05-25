Концерти, фестивалі, змагання: оголошено програму святкування Дня Києва

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Заходи, присвячені Дню Києва та Дню столиці, продовжаться і наступними вихідними

Цими вихідними відбудеться святкування Дня Києва та Дня столиці. Департамент культури Київської міської держадміністрації анонсує низку заходів та подій.

У Центральному будинку художника Національної спілки художників України (вул. Січових Стрільців, 1-5) до 27 травня триває виставка «Художники Києва – рідному місту», яка представляє історію міста Києва через образотворче мистецтво. Культурно-мистецький проект об’єднує в одній експозиції твори київських художників, для яких мистецьке відображення минулого і сьогодення столиці є провідним тематичним орієнтиром. Цьогоріч у рамках проекту «Художники Києва – рідному місту» презентують близько 300 живописних і графічних творів, сюжетно пов’язаних із Києвом. До участі у проекті залучені знані київські митці і талановита молодь.

До 30 травня триває Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик». Він проходить на кількох локаціях: в Інтернаціональному парку, Національному музеї народної архітектури та побуту у с. Пирогів, культурно-розважальному комплексі «Бінго» та Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України, де 28 травня пройде гала-концерт.

Вихідними днями (26-27 травня) у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» (вул. Лаврська, 19) відбудеться ярмарок народних майстрів, де демонструватимуться традиційні ремесла. Відвідувачі матимуть можливість побачити майстрів за роботою, поспілкуватися та перейняти їхній досвід. На ярмарку можна буде придбати вироби гончарства, вироби з дерева, ткані килими та доріжки, вироби з лляної та конопляної тканин, український традиційний одяг, вироби зі шкіри, соломи, лози; прикраси, музичні інструменти, дитячі іграшки тощо.

У неділю, 27 травня, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку пройде традиційний захід програми святкування Дня Києва – Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром». У 2017 році фестивалю було присвоєно ім’я видатного українського хормейстера – корифея українського хорового мистецтва Анатолія Авдієвського. Цього року позмагатися запрошено близько 30 кращих хорових аматорських колективів з усієї України, а завершуватиме програму виступ Національного академічного українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки. Організатором заходу є Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

О 13:00 27 травня на головній сцені локації «Фестиваль чемпіонів» розпочнеться масштабна святкова концертна програма за участю Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру, УАФЕА «Калина», капели ім. Л. М. Ревуцького, Національного ансамблю солістів «Київська камерата», гурту барабанщиць «DRUM Art», гурту «G-ART», Національного академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ).

Заходи, присвячені Дню Києва та Дню столиці, продовжаться і наступними вихідними. 2 червня відбудеться вітрильна регата, а 2-3 червня – Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування «Кубок столиці».

Окрім того, 3 червня у Центральному парку культури і відпочинку біля Арки Дружби народів буде проводитися Міжнародний турнір із кікбоксингу, присвячений Дню столиці та Дню Києва, а на Хрещатику – фінал Чемпіонату м. Києва із сімейного спорту.

Нагадаємо, 23 травня у рамках святкування Дня Києва у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв відбулася урочиста церемонія вручення Мистецької премії «Київ» у семи номінаціях: кіномистецтва, музичної композиції, журналістики, театрального, образотворчого, народного декоративного та хореографічного мистецтв.