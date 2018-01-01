Конфлікт столичних перевізників закінчився стріляниною

Обстріл мікроавтобусів стався у дворі біля центрального автовокзалу

У Голосіївському районі Києва 2 лютого невідомі розстріляли порожні мікроавтобуси, про постраждалих інформація не надходила. Про це інформує спільнота Dtp.kiev.ua. Імовірно причиною обстрілу став конфлікт перевізників. Судячи з фотографій, мова йде про заміські маршрутки. Обстріл мікроавтобусів стався у дворі на пр. Науки біля центрального