Конфлікт столичних перевізників закінчився стріляниною
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Обстріл мікроавтобусів стався у дворі біля центрального автовокзалуУ Голосіївському районі Києва 2 лютого невідомі розстріляли порожні мікроавтобуси, про постраждалих інформація не надходила.
Про це інформує спільнота Dtp.kiev.ua.
Імовірно причиною обстрілу став конфлікт перевізників.
Судячи з фотографій, мова йде про заміські маршрутки.
Обстріл мікроавтобусів стався у дворі на пр. Науки біля центрального автовокзалу.
Користувач Ольга Новицька додала, що була очевидцем нападу. За її словами, напад здійснили чотири особи з битами.