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    Конфлікт столичних перевізників закінчився стріляниною

    Обстріл мікроавтобусів стався у дворі біля центрального автовокзалу
    У Голосіївському районі Києва 2 лютого невідомі розстріляли порожні мікроавтобуси, про постраждалих інформація не надходила. Про це інформує спільнота Dtp.kiev.ua. Імовірно причиною обстрілу став конфлікт перевізників. Судячи з фотографій, мова йде про заміські маршрутки. Обстріл мікроавтобусів стався у дворі на пр. Науки біля центрального
    • Сьогодні, 07:16
    • Розсилка

    Обстріл мікроавтобусів стався у дворі біля центрального автовокзалу

    У Голосіївському районі Києва 2 лютого невідомі розстріляли порожні мікроавтобуси, про постраждалих інформація не надходила.

    Про це інформує спільнота Dtp.kiev.ua.

    Імовірно причиною обстрілу став конфлікт перевізників.

    Судячи з фотографій, мова йде про заміські маршрутки.

    Обстріл мікроавтобусів стався у дворі на пр. Науки біля центрального автовокзалу.

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    Користувач Ольга Новицька додала, що була очевидцем нападу. За її словами, напад здійснили чотири особи з битами. 

    Київ громадський транспорт обстріл напад
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