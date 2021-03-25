Коронавірус у Києві: 1 267 нових випадків

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою померло 35 пацієнтів

Станом на ранок, 25 березня, в Києві зафіксовано 1 267 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, оприлюднені апаратом РНБО.

25 березня у столиці підтвердили ще 1 267 нових випадків Covid-19. Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою померло 35 пацієнтів. Від початку пандемії у столиці офіційно підтвердили понад 156 тисяч позитивних ПЛР-тестів.

У Київській області загалом 90 260 випадків коронавірусу. За добу виявлено 872 інфікованих.

В Україні за минулу добу, 24 березня, виявили 16 669 випадків Covid-19, що є новим добовим рекордом приросту хворих. Також 6 748 людей одужали, а 362 — померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували за добу 4 838 пацієнтів із підозрою чи діагнозом Covid-19.

Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували уже майже 1,6 млн випадків коронавірусу, більше як 1,2 млн пацієнтів одужали, а померли від ускладнень — 31 135.

Минулий рекорд за приростом хворих фіксували в Україні 28 листопада 2020 року. Тоді було 16 294 нових випадків за добу.

24 березня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Нагадаємо, в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців. Днем раніше від хвороби померли 342 людини в Україні.