Смертність від Covid-19 збільшується: вчора від хвороби померло 362 українців

Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід або підозрою на нього 4 838 осіб

Найбільше нових випадків хвороби зафіксовано у Києв, Одеській та Житомирській областях

В Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу а також знову зафіксовано антирекорд за смертністю від хвороби. За минулу добу в Україні було виявлено 16 669 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Вчора хвороба забрала життя в 362 українців. Днем раніше від хвороби померли 342 людини в Україні.

Також за минулу добу було госпіталізовано з діагнозом ковід або підозрою на нього 4 838 осіб. Одужало 6 748 пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847)», - йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 596 575 осіб;

одужало – 1 283 020 осіб;

летальних випадків – 31 135;

проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

18 561 людину щеплено проти Covid-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні.

155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 18 561 особу, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – одна особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;

Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;

Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;

Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;

Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;

Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;

Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;

Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;

Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;

Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;

Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;

Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;

Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;

Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;

Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;

Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;

Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;

Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;

Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;

Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.

Станом на 24 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 341 952 людини.

24 березня стало відомо, що індійський виробник вакцини AstraZeneca (CoviShield) вирішив уповільнити й може відкласти взагалі постачання препарату в Україну. Це, нібито, пов'язано з дискредитаційними заявами в Україні щодо індійської вакцини.

Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield, ціну на яку в МОЗ не розкривають.

За словами Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

Додамо, що у світі понад 125 млн випадків коронавірусу.

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