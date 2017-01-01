  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Крисіна за ґрати: на Майдані пройшла акція протесту

    Протестувальники вимагають справедливо покарати вбивцю журналіста Веремія
    25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна, обвинуваченого в причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія під час Євромайдану. Протест розпочався о 14:00 і продовжиться до 18:00. Нагадаємо, Шевченківський районний суд 22 грудня засудив Крисіна до чотирьох років
    • Вчора, 14:41
    • Розсилка
    Юрій Крисін
    Юрій Крисін

    Протестувальники вимагають справедливо покарати вбивцю журналіста Веремія

    25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна, обвинуваченого в причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія під час Євромайдану. Протест розпочався о 14:00 і продовжиться до 18:00.

    Нагадаємо, Шевченківський районний суд 22 грудня засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».  Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

    Серед присутніх на акції протесту – вдова журналіста Веремія, деякі народні депутати, правозахисники та журналісти. Адвокат родини журналіста Вікторія Дейнеко заявила, що подасть апеляцію на рішення суду призначити Крисіну покарання умовно.

    Журналіста газети «Вести» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, В’ячеслав Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

    суд акція вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ