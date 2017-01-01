Крисіна за ґрати: на Майдані пройшла акція протесту

Протестувальники вимагають справедливо покарати вбивцю журналіста Веремія

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна, обвинуваченого в причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія під час Євромайдану. Протест розпочався о 14:00 і продовжиться до 18:00. Нагадаємо, Шевченківський районний суд 22 грудня засудив Крисіна до чотирьох років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Крисін

Протестувальники вимагають справедливо покарати вбивцю журналіста Веремія

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна, обвинуваченого в причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія під час Євромайдану. Протест розпочався о 14:00 і продовжиться до 18:00.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд 22 грудня засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство». Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

Серед присутніх на акції протесту – вдова журналіста Веремія, деякі народні депутати, правозахисники та журналісти. Адвокат родини журналіста Вікторія Дейнеко заявила, що подасть апеляцію на рішення суду призначити Крисіну покарання умовно.

Журналіста газети «Вести» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, В’ячеслав Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.