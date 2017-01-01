Вбивство журналіста Веремія: прокуратура оскаржить умовний вирок Крисіну

Юрію Крисіну призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі

Прокуратура буде оскаржувати рішення суду, яким фігуранту справи про напад на журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану призначили умовне покарання. Про це після засідання суду над обвинуваченим Крисіним повідомила прокурор Генеральної прокуратури України Людмила Гетьман, інформує «Радіо



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Журналіста В'ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року

Юрію Крисіну призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі

Прокуратура буде оскаржувати рішення суду, яким фігуранту справи про напад на журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану призначили умовне покарання.

Про це після засідання суду над обвинуваченим Крисіним повідомила прокурор Генеральної прокуратури України Людмила Гетьман, інформує «Радіо Свобода».

Крім того, дружина Веремія заявила журналістам, що апеляція на це рішення обов’язково буде.

«Звичайно, ми чекали і сподівалися на інше рішення. Але зважаючи, як цей процес ішов, і на яких позиціях обвинувачений, ми передбачали, що буде така ситуація. Тому обов’язково буде апеляція, будемо далі боротися», – сказала вона.

Нагадаємо, 22 грудня суд визнав винним обвинувачуваного у справі Веремія Юрія Крисіна. Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Як відомо, журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

У 2014 році до арештованого у справі Веремія Крисіна було приставлено державну охорону через нібито загрозу його життю, а запобіжний захід було змінено на домашній арешт.

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