Кров у столичні лікарні доставлятимуть байкери (фото)



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Транспортування компонентів крові здійснюватиметься з Київського міського центру крові Фото: пресслужба КМДА

Волонтери на мотоциклах здійснюватимуть доставку крові у медзаклади, які того потребують негайно

Компоненти крові у столичні заклади охорони доставлятимуть волонтери ГО «Moto». Відповідний договір про співпрацю вони сьогодні підписали з КНП «Київський міський центр крові».

«Сьогодні можна вважати стартом спільного проекту між Центром крові та волонтерами у повній мірі. Його реалізація дозволить своєчасно та якісно забезпечувати пацієнтів міста Києва компонентами крові. Це чудова ініціатива, результатом реалізації якої стануть врятовані життя», – повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час заходу.

За його словами, волонтери на добровільних засадах здійснюватимуть доставку крові у медзаклади, які того потребують негайно.

«Усе досить просто працює: учасники процесу підключені до спеціального мобільного додатку, завдяки якому вони дізнаватимуться про необхідність доставки крові у ту чи іншу лікарню. Той, хто буде територіально найближче до Центру крові, і стане перевізником», – розповів Поворозник.

Він зауважив, що попередньо фахівці КНП «Київський міський центр крові» спільно з представниками ГО «MotoHelp» розробили план валідації та провели два тестових заїзди на чотирьох різних моделях мотоциклів.

«Результати валідації показали, що доставка компонентів крові у такий спосіб абсолютно безпечна для збереження якості компонентів крові та й набагато швидша, ніж звичайна доставка автомобілем», – зазначив Поворозник та подякував волонтерам за їхню активну громадянську позицію.

«Blood bike» – це мотоцикл, який використовується для транспортування компонентів крові у невідкладних випадках між закладами охорони здоров’я та центром крові.

У Великій Британії та Ірландії мережа громадських організацій, членами яких є волонтери, надає логістичні послуги з доставки компонентів крові на мотоциклах у співпраці з місцевими закладами охорони здоров’я. Уперше така громадська організація була створена в 1962 році в Англії, а загальнонаціональна асоціація байкерів крові була створена у 2008 році для просування професійних стандартів для всіх членів асоціації. Наразі вони об’єднані в Національну асоціацію байкерів крові (NABB).