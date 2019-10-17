Кров у столичні лікарні доставлятимуть байкери (фото)
Волонтери на мотоциклах здійснюватимуть доставку крові у медзаклади, які того потребують негайно
Компоненти крові у столичні заклади охорони доставлятимуть волонтери ГО «Moto». Відповідний договір про співпрацю вони сьогодні підписали з КНП «Київський міський центр крові».
«Сьогодні можна вважати стартом спільного проекту між Центром крові та волонтерами у повній мірі. Його реалізація дозволить своєчасно та якісно забезпечувати пацієнтів міста Києва компонентами крові. Це чудова ініціатива, результатом реалізації якої стануть врятовані життя», – повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час заходу.
За його словами, волонтери на добровільних засадах здійснюватимуть доставку крові у медзаклади, які того потребують негайно.
«Усе досить просто працює: учасники процесу підключені до спеціального мобільного додатку, завдяки якому вони дізнаватимуться про необхідність доставки крові у ту чи іншу лікарню. Той, хто буде територіально найближче до Центру крові, і стане перевізником», – розповів Поворозник.
Він зауважив, що попередньо фахівці КНП «Київський міський центр крові» спільно з представниками ГО «MotoHelp» розробили план валідації та провели два тестових заїзди на чотирьох різних моделях мотоциклів.
«Результати валідації показали, що доставка компонентів крові у такий спосіб абсолютно безпечна для збереження якості компонентів крові та й набагато швидша, ніж звичайна доставка автомобілем», – зазначив Поворозник та подякував волонтерам за їхню активну громадянську позицію.