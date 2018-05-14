Купол Верховної Ради відремонтують за 7,5 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виконання робіт заплановано на час парламентських канікул

Влітку у столиці планують реставрувати купол Верховної Ради України. Про це повідомив головний фахівець відділу організації будівництва Управління справами ВРУ Віктор Яремчук.

«Планується зробити ремонт металоконструкцій купола, шпиля, де потрібно замінити металеве покриття. Далі потрібно зробити ремонт вхідної частини - сходи, якою користуються для того, щоб обслуговувати купол. Верхня їхня частина зараз в жахливому стані. Також буде замінено спеціальне скло, яким покритий купол», - сказав він в коментарі 44.ua.

За його словами, на роботи піде близько 7,5 млн грн. Ремонт плануєть завершити протягом місяця, до початку сесійних засідань.

«У нас стислі терміни на виконання робіт, а саме на період канікул народних депутатів - з 15 липня по 24 серпня. Тому що під час сесійних засідань проводити ремонт купола не будуть. Можливо, певні підготовчі роботи почнемо трохи раніше. Ремонт ускладнюється тим, що буде літо, спека, і покрівля з нержавіючої сталі буде розпечена до максимуму. Складно уявити, як люди будуть працювати», - додав він.