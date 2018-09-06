«Квадрат» на Дружби народів у Києві виставлено на продаж



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Аукціон відбудеться 1 жовтня 2018 року

Стартова ціна торгового центру складає понад 97 млн грн

OpenMarket (ДП «Сетам» Міністерства юстиції України) продає торговельно-виставковий центр «Квадрат Дружби народів» у Києві.

Площа центру складає 4,8 тис. кв. м.

Стартова ціна об’єкту - 97,426 млн грн.

Торговельно-виставковий центр розміщується за адресою: Київ, бульвар Дружби народів.

Він був введений в експлуатацію в 2000 році. ТЦ входив в мережу ТМ «Квадрат» і позиціонується як центр сімейної покупки і дозвілля. Це підземний торговий центр товарів зі спеціалізацією «Все для дому», в якому представлені всі види товарів - від предметів інтер'єру і посуду до меблів і побутової техніки. Крім того, в ТЦ є магазини модного одягу і взуття, магазини спортивних товарів, об'єкти сфери послуг, а також фуд-корт, що складається з п'яти ресторанів швидкого харчування.

«ТЦ розташований в одному з найжвавіших підземних переходів столиці, в активній діловій частині Києва, в районі з розвиненою транспортною інфраструктурою. Зручне місце розташування (р-н метро «Дружби народів», велика транспортна розв'язка Печерського мосту та наявність широкого асортиментного ряду забезпечують центру постійний потік відвідувачів», - зазначив генеральний директор ДП «Сетам» Віктор Вишньов.



Дата проведення аукціону: 1 жовтня 2018 року.