Лікарі борються за життя хлопчика, який випав з балкона багатоповерхівки



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Хлопчика було доставлено до столичної лікарні «Охматдит»

Мама дитини розповіла подробиці трагедії

У столичній дитячій лікарні «Охматдит» борються за життя 12-річного хлопчика, який напередодні, 4 лютого, випав з балкона на 6-му поверсі. Трагедія сталася на вулиці Борщагівській.

Про це повідомляє телеканал «Київ».

Як розповіла матір хлопчика, вона забула магнітний ключ від дверей до під'їзду і попросила сина скинути ключ з балкона. І коли він це робив, якимось чином не втримався і випав сам. Попри висоту хлопчик вижив і навіть був при тямі, коли приїхали лікарі. Але дитина має складні травми, тож нині все залежить від медиків.

Як повідомлялося, 4 лютого в Києві за адресою вулиця Борщагівська, 173/187 з вікна висотки випав хлопчик.