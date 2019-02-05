  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лікарі борються за життя хлопчика, який випав з балкона багатоповерхівки

    • Розсилка
    <p>Хлопчика було доставлено до столичної лікарні &laquo;Охматдит&raquo;</p> - Лікарі борються за життя хлопчика, який випав з балкона багатоповерхівки

    Хлопчика було доставлено до столичної лікарні «Охматдит»

    Мама дитини розповіла подробиці трагедії

    У столичній дитячій лікарні «Охматдит» борються за життя 12-річного хлопчика, який напередодні, 4 лютого, випав з балкона на 6-му поверсі. Трагедія сталася на вулиці Борщагівській. 

    Про це повідомляє телеканал «Київ». 

    Як розповіла матір хлопчика, вона забула магнітний ключ від дверей до під'їзду і попросила сина скинути ключ з балкона. І коли він це робив, якимось чином не втримався і випав сам. Попри висоту хлопчик вижив і навіть був при тямі, коли приїхали лікарі. Але дитина має складні травми, тож нині все залежить від медиків.

    Як повідомлялося, 4 лютого в Києві за адресою вулиця Борщагівська, 173/187 з вікна висотки випав хлопчик.

    Читайте також
    Київ діти лікар лікарня кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ