З вікна багатоповерхівки в Києві випав хлопчик



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На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Дитина залишилася живою

В понеділок, 4 лютого, в Києві за адресою вулиця Борщагівська, 173/187 з вікна висотки випав хлопчик.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, дитина випала з вікна шостого поверху десятиповерхового будинку. В результаті падіння 12-річний хлопчик отримав травми і був госпіталізований в дитячу лікарню «Охматдит».

Що саме стало причиною падіння - на даний момент невідомо. Мати хлопчика поїхала до медичного закладу разом з медиками. Правоохоронці не встигли відібрати у неї пояснення.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, що 27 січня у дворі цього ж будинку за адресою вулиця Борщагівська, 173/187 виявили труп чоловіка. Тіло лежало на тротуарі поблизу дев'ятиповерхового будинку.