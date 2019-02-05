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    З вікна багатоповерхівки в Києві випав хлопчик

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    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група - З вікна багатоповерхівки в Києві випав хлопчик
    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор

    Дитина залишилася живою

    В понеділок, 4 лютого, в Києві за адресою вулиця Борщагівська, 173/187 з вікна висотки випав хлопчик.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, дитина випала з вікна шостого поверху десятиповерхового будинку. В результаті падіння 12-річний хлопчик отримав травми і був госпіталізований в дитячу лікарню «Охматдит».

    Що саме стало причиною падіння - на даний момент невідомо. Мати хлопчика поїхала до медичного закладу разом з медиками. Правоохоронці не встигли відібрати у неї пояснення.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

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    З вікна багатоповерхівки в Києві випав хлопчик
    З вікна багатоповерхівки в Києві випав хлопчик
    З вікна багатоповерхівки в Києві випав хлопчик
    З вікна багатоповерхівки в Києві випав хлопчик
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, що 27 січня у дворі цього ж будинку за адресою вулиця Борщагівська, 173/187 виявили труп чоловіка. Тіло лежало на тротуарі поблизу дев'ятиповерхового будинку.

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