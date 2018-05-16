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    Лісгосп на Київщині придбав систему відеонагляду за півмільйона гривень

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    Відео передаються на центральний монітор в диспетчерську лісгоспу
    Відео передаються на центральний монітор в диспетчерську лісгоспу

    Устаткування встановили на вишках трьох лісництв

    Держпідприємство «Димерський лісгосп», що на Київщині, для відеоспостереження за лісовими масивами придбало систему «Azimuth» за 490,92 тис. грн. Устаткування встановили на вишках Каменського, Дніпровського та Катюжанського лісництв.

    Про це повідомляє «Моя Київщина».

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    Відео передаються на центральний монітор в диспетчерську лісгоспу. Управління камерами здійснюється або автономно пультами в конторах лісництв, або з клавіатури в диспетчерській.

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    Система спостереження охоплює весь масив держлісгоспу. При гарній видимості радіус спостереження від кожної вишки - 40 км, при поганій - 20 км. Завдяки цьому є можливість контролювати ситуацію в Дніпровсько-Тетерівському мисливському господарстві, Клавдіївському та Іванківському держлісгоспах.

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