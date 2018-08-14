Лобова ДТП у Києві: мотоциклістка в’їхала в автівку
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Дівчину-пілота мотоцикла з травмою ноги госпіталізовано
У вівторок, 14 серпня, в Печерському районі Києва Skoda Oktavia збила мотоцикліста. Аварія трапилася на вулиці Курганівській приблизно о 10:20.
Зі слів водія автомобіля Skoda, він виїжджав з другорядної вулиці Верхньої на вулицю Курганівська. Водії, які рухалися вгору по Курганівській, зупинилися пропустити його. В кінці всього потоку їхала дівчина на мотоциклі Kawasaki. Вона вирішила обігнати автомобілі по зустрічній смузі і в'їхала в лоб в Skoda.
Від зіткнення об автомобіль мотоцикл впав на бік. У машини розбитий передній бампер і радіаторні грати. Дівчину-пілота мотоцикла з травмою ноги госпіталізували.
На місці працювала патрульна поліція, вона і визначить винуватця аварії.
Джерело: Інформатор