Людина-ялинка зустрічала пасажирів столичної підземки (фотофакт)
- Сьогодні, 10:59
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Чоловік-ялинка у київському метро
Чоловік роздавав листівки
У столичній підземці, на станції «Арсенальна», помітили чоловіка, який був одягнений у костюм ялинки.
Про це на своїй сторінці у Facebook проінформувала радниця начальника столичного метрополітену Наталка Макогон, повідомляє «Главком».
«Коли свята пройшли, але не для вас)», - написала Наталка.
Швидше за все, чоловік працює промоутером, у нього в руках можна помітити рекламні листівки.