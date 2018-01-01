Людина-ялинка зустрічала пасажирів столичної підземки (фотофакт)

Чоловік роздавав листівки

У столичній підземці, на станції «Арсенальна», помітили чоловіка, який був одягнений у костюм ялинки. Про це на своїй сторінці у Facebook проінформувала радниця начальника столичного метрополітену Наталка Макогон, повідомляє «Главком». «Коли свята пройшли, але не для вас)», - написала Наталка. Швидше