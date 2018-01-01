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    Людина-ялинка зустрічала пасажирів столичної підземки (фотофакт)

    Чоловік роздавав листівки
    У столичній підземці, на станції «Арсенальна», помітили чоловіка, який був одягнений у костюм ялинки. Про це на своїй сторінці у Facebook проінформувала радниця начальника столичного метрополітену Наталка Макогон, повідомляє «Главком». «Коли свята пройшли, але не для вас)», - написала Наталка. Швидше
    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка
    Чоловік-ялинка у київському метро
    Чоловік-ялинка у київському метро

    Чоловік роздавав листівки

    У столичній підземці, на станції «Арсенальна», помітили чоловіка, який був одягнений у костюм ялинки.

    Про це на своїй сторінці у Facebook проінформувала радниця начальника столичного метрополітену Наталка Макогон, повідомляє «Главком».

    «Коли свята пройшли, але не для вас)», - написала Наталка.

    Швидше за все, чоловік працює промоутером, у нього в руках можна помітити рекламні листівки. 

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