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    Made in Ukraine: у вихідні у Києві відбудеться фестиваль товарів національного виробника

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    Made in Ukraine: у вихідні у Києві відбудеться фестиваль товарів національного виробника

    1-2 червня на Подолі 300 національних виробників представлять свої товари

    Для підвищення іміджу України, популяризації українських товарів і дозвілля киян та гостей міста 1-2 червня, 13-14 липня, 5-6 жовтня на Контрактовій площі триватиме фестиваль «Made in Ukraine».

    Згідно із відповідним розпорядженням КМДА № 943, монтаж конструкцій і обладнання, необхідного для організації та проведення фестивалю, здійснюватиметься з 30 травня, 11 липня та 3 жовтня. Демонтаж має завершитися до 4 червня, 16 липня та 8 жовтня.

    Організатору фестивалю доручено забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва під час цієї події, а також подбати про встановлення додаткових урн, контейнерів для збору побутових відходів, туалетних модульних кабін, їхнє належне утримання та обслуговування, своєчасне вивезення сміття та прибирання території.

    1-2 червня на Подолі 300 національних виробників представлять свої товари: жіночий та чоловічий одяг, взуття, аксесуари та прикраси, повний спектр дитячих товарів, величезну кількість гастрономічних смаколиків, товари для дому та побуту, а також натуральну косметику.

    Свято не обійдеться без розваг для дітей та дорослих, танців, музичних виступів та великого концерту. Так, передбачені фуд-корти, ярмарок, лаунж- та фотозони – для дорослих, ігрові майданчики з корисними та пізнавальними інтерактивами – для дітей, куточки з усім необхідним – для мам з немовлятами.

    Вхід вільний.

    Made in Ukraine – це найбільший всеукраїнський фестиваль товарів національного виробника, який вже п’ятий рік проводять у Києві. До столиці щоразу приїздить 350-400 підприємців із усієї країни та приходить від 50 до 100 тисяч відвідувачів.
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