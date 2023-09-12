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Світ казкових героїв. У центрі Києва відкриється масштабна виставка квітів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Світ казкових героїв. У центрі Києва відкриється масштабна виставка квітів
Виставка хризантем відкриється з 22 вересня
фото: Парк Співоче

22 вересня у столичному парку Співоче стартує проєкт «Магічний сад»

Після тривалої паузи на Співочому відкриється Виставка хризантем в рамках проєкту «Магічний сад». Про це повідомляють на сторінці Парку Співоче у Facebook.

Проєкт «Магічний сад» – не просто виставка квітів в традиційному її форматі. Це справжній тематичний парк із казковими героями, масштабними квітковими інсталяціями та яскравими фотозонами, де кожен відвідувач зможе відчути себе частиною історії.

Головні герої парку – добрі та злі персонажі легенди про міфічних створінь, що оберігають Землю. Голосом проєкту став Народний артист України, український актор театру та кіно Богдан Бенюк. 

«Загалом, тут представлено близько 35 об'ємних 3d фігур, а також висаджено понад 10 тисяч хризантем. Нас надихають українці, які попри все продовжують жити, творити, любити! Які прагнуть позитивних емоцій, щоб підтримати свій моральний стан», – розповідають організатори.

За їхніми словами, виставка дозволить українцям на деякий час забути про реальність, поринути в магічний світ казкових героїв і наповнитися позитивною енергією.

Світ казкових героїв. У центрі Києва відкриється масштабна виставка квітів фото 1

Окрім масштабних квіткових композицій та фотозон у парку передбачені аніматори для дітей, костюмований персонал, а також програма вихідного дня та зони відпочинку для дорослих.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. За подробицями можна звернутися в Instagram або у Facebook заходу.

Важливо: Вхід для представників ЗСУ, чорнобильців та інвалідів I-II категорії безкоштовний. Вхід для пенсіонерів безкоштовний по понеділках та вівторках.

  • Де: парк Співоче (вул. Лаврська, 31) 
  • Коли: з 22 вересня
  • Вхід: дорослий – 200 грн; дитячий -100 грн.
Теги: виставка парк квіти

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