Світ казкових героїв. У центрі Києва відкриється масштабна виставка квітів

22 вересня у столичному парку Співоче стартує проєкт «Магічний сад»

Після тривалої паузи на Співочому відкриється Виставка хризантем в рамках проєкту «Магічний сад». Про це повідомляють на сторінці Парку Співоче у Facebook.

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Проєкт «Магічний сад» – не просто виставка квітів в традиційному її форматі. Це справжній тематичний парк із казковими героями, масштабними квітковими інсталяціями та яскравими фотозонами, де кожен відвідувач зможе відчути себе частиною історії.

Головні герої парку – добрі та злі персонажі легенди про міфічних створінь, що оберігають Землю. Голосом проєкту став Народний артист України, український актор театру та кіно Богдан Бенюк.

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«Загалом, тут представлено близько 35 об'ємних 3d фігур, а також висаджено понад 10 тисяч хризантем. Нас надихають українці, які попри все продовжують жити, творити, любити! Які прагнуть позитивних емоцій, щоб підтримати свій моральний стан», – розповідають організатори.

За їхніми словами, виставка дозволить українцям на деякий час забути про реальність, поринути в магічний світ казкових героїв і наповнитися позитивною енергією.

Окрім масштабних квіткових композицій та фотозон у парку передбачені аніматори для дітей, костюмований персонал, а також програма вихідного дня та зони відпочинку для дорослих.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. За подробицями можна звернутися в Instagram або у Facebook заходу.

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Важливо: Вхід для представників ЗСУ, чорнобильців та інвалідів I-II категорії безкоштовний. Вхід для пенсіонерів безкоштовний по понеділках та вівторках.