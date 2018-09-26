  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Масштабна ДТП на Набережному шосе: водій Honda знепритомнів і вилетів на зустрічну смугу

    • Розсилка
    У Civic і Renault Logan сильно пошкоджені передні частини - Масштабна ДТП на Набережному шосе: водій Honda знепритомнів і вилетів на зустрічну смугу
    Фото: Інформатор
    У Civic і Renault Logan сильно пошкоджені передні частини

    Honda зіткнулася з Renault Logan і Fiat Doblo

    У вівторок, 25 вересня, у Києві на Набережному шосе біля моста Метро сталася ДТП за участю автомобілів Honda Civic, Renault Logan і Fiat Doblo.

    Аварія трапилася близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, водій автомобіля Honda Civic рухався по Набережному шосе в бік мосту Метро. Під час руху чоловікові стало погано і він втратив свідомість. Некерована машина вилетіла на розділовий газон, а потім на зустрічну смугу. Після чого Honda зіткнулася з Renault Logan і Fiat Doblo.

    В результаті аварії водія Honda госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. У Civic і Renault Logan сильно пошкоджені передні частини, Fiat не отримав серйозних ушкоджень.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Масштабна ДТП на Набережному шосе: водій Honda знепритомнів і вилетів на зустрічну смугу
    Масштабна ДТП на Набережному шосе: водій Honda знепритомнів і вилетів на зустрічну смугу
    Масштабна ДТП на Набережному шосе: водій Honda знепритомнів і вилетів на зустрічну смугу
    Масштабна ДТП на Набережному шосе: водій Honda знепритомнів і вилетів на зустрічну смугу
    Фото: Інформатор

    На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 25 вересня на в'їзді до Києва в результаті ДТП з вантажівки на дорогу вивалилися бутлі з водою.

    Читайте також
    ДТП Київ водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ