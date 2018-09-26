Масштабна ДТП на Набережному шосе: водій Honda знепритомнів і вилетів на зустрічну смугу



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Фото: Інформатор У Civic і Renault Logan сильно пошкоджені передні частини

Honda зіткнулася з Renault Logan і Fiat Doblo

У вівторок, 25 вересня, у Києві на Набережному шосе біля моста Метро сталася ДТП за участю автомобілів Honda Civic, Renault Logan і Fiat Doblo.

Аварія трапилася близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, водій автомобіля Honda Civic рухався по Набережному шосе в бік мосту Метро. Під час руху чоловікові стало погано і він втратив свідомість. Некерована машина вилетіла на розділовий газон, а потім на зустрічну смугу. Після чого Honda зіткнулася з Renault Logan і Fiat Doblo.

В результаті аварії водія Honda госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. У Civic і Renault Logan сильно пошкоджені передні частини, Fiat не отримав серйозних ушкоджень.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 25 вересня на в'їзді до Києва в результаті ДТП з вантажівки на дорогу вивалилися бутлі з водою.