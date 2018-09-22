Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій «Ланоса» розбив чотири автівки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Київ оперативний» ДТП сталася на Харківському шосе

Водій Daewoo намагався сховатися від поліції

У Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими на Харківському шосе.

Як повідомляє паблік «Київ оперативний», водій Daewoo «Ланос» намагався сховатися від поліції, проїхав на заборонний світло світлофора і розбив чотири авто.

«Подробиці з'ясовуються. На місці працюють патрулі поліції і медики. Прилад Drager показав, що у винуватця аварії (водія Daewоо) 4,58 проміле (алкоголю, -ред.)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у столичному критому паркінгу одного з супермаркетів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Porsche, яким управляв гравець ФК «Олімпік».