  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій «Ланоса» розбив чотири автівки

    • Розсилка
    ДТП сталася&nbsp;на Харківському шосе - Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій «Ланоса» розбив чотири автівки
    Фото: «Київ оперативний»
    ДТП сталася на Харківському шосе

    Водій Daewoo намагався сховатися від поліції

    У Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими на Харківському шосе.

    Як повідомляє паблік «Київ оперативний», водій Daewoo «Ланос» намагався сховатися від поліції, проїхав на заборонний світло світлофора і розбив чотири авто.

    «Подробиці з'ясовуються. На місці працюють патрулі поліції і медики. Прилад Drager показав, що у винуватця аварії (водія Daewоо) 4,58 проміле (алкоголю, -ред.)», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні у столичному критому паркінгу одного з супермаркетів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Porsche, яким управляв гравець ФК «Олімпік».

    Читайте також
    ДТП Київ водій алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ