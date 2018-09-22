Масштабна ДТП у Києві: п’яний водій «Ланоса» розбив чотири автівки
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Фото: «Київ оперативний»
ДТП сталася на Харківському шосе
Водій Daewoo намагався сховатися від поліції
У Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими на Харківському шосе.
Як повідомляє паблік «Київ оперативний», водій Daewoo «Ланос» намагався сховатися від поліції, проїхав на заборонний світло світлофора і розбив чотири авто.
«Подробиці з'ясовуються. На місці працюють патрулі поліції і медики. Прилад Drager показав, що у винуватця аварії (водія Daewоо) 4,58 проміле (алкоголю, -ред.)», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у столичному критому паркінгу одного з супермаркетів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Porsche, яким управляв гравець ФК «Олімпік».