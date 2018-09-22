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    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)

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    ДТП на паркінгу - Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Фото: Київ оперативний
    ДТП на паркінгу

    На парковці «Ашану» сталася ДТП

    У столичному критому паркінгу одного з супермаркетів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Porsche, яким управляв гравець ФК «Олімпік». Про це пише «Київ оперативний».

    За словами свідків Porsche летів з паркування на досить високій швидкості, не впорався з керуванням і вилетів в припарковані авто.

    «Навіщо чомусь зняв номери… Й так уже всі знають, що це гравець ФК «Олімпік», - йдеться у повідомленні.

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    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
    Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)

    ДТП сталася на парковці «Ашану» на перехресті вулиць Здолбунівської та Драгоманова.

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