Спортсмен на автівці влетів у стовп столичного критого паркінгу (фото)
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Фото: Київ оперативний
ДТП на паркінгу
На парковці «Ашану» сталася ДТП
У столичному критому паркінгу одного з супермаркетів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Porsche, яким управляв гравець ФК «Олімпік». Про це пише «Київ оперативний».
За словами свідків Porsche летів з паркування на досить високій швидкості, не впорався з керуванням і вилетів в припарковані авто.
«Навіщо чомусь зняв номери… Й так уже всі знають, що це гравець ФК «Олімпік», - йдеться у повідомленні.
ДТП сталася на парковці «Ашану» на перехресті вулиць Здолбунівської та Драгоманова.