Масштабна ДТП у Києві: стали відомі нові подробиці аварії (фото)

Поліція затримала 28-річного водія Mercedes-Benz

Унаслідок аварії, яка трапилася сьогодні у Солом’янському районі столиці, поранення отримали 23 пасажири. Серед них також були й діти. Про це повідомляє поліція Києва.

Попередньо встановлено, що аварія виникла через те, що водій автомобіля Mercedes-Benz не дотримався безпечної дистанції та врізався в автобус, який їхав попереду.

Через зіткнення, водій автобуса не впорався з керуванням й наїхав на електроопору. «У результаті події постраждали 23 пасажири автобуса, у тому числі троє неповнолітніх, яких із різними травмами доставили до лікарень», – повідомляє пресслужба поліції.

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Поліція затримала 28-річного водія Mercedes-Benz, після чого його було поміщено до ізолятора тимчасово тримання. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 19 вересня, у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці.