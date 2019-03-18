Мелодія природи: у Києві зазвучить симфонія, створена водою і відомими музикантами



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DakhaBrakha для кліпу обрали Стежку Довбуша біля Яремчі

На Контрактовій площі відбудеться музичний арт-перформанс «Голос води»

23 березня, до міжнародного Дня Води, у Києві прозвучить перша симфонія, створена природною водою спільно з відомими українськими музикантами The Maneken, Onuka, DakhaBrakha і Katya Chilly.

Музичний арт-перформанс «Голос води» пройде на Контрактовій площі о 19:30. Він буде підтриманий живим виступом усіх учасників проекту і масштабним світловим шоу від Front Pictures.

Спеціально для проекту «Голос води» були створені унікальні музичні інструменти, на яких свою мелодію грає жива природна вода карпатських водоспадів, гірських річок і озер.

«Вода — це душа Карпат і головний двигун у нашій музичній композиції. Участь у «Голосі води» важко назвати роботою, — поділився композитор і саундпродюсер проекту Євген Філатов. — Я пишаюся тим, що став одним із творців такого нестандартного і цікавого проекту «Голос води», який тепер почує весь світ».

Зйомки кліпу відбувалися у 12 місцях по всій Західній Україні, і кожен із музикантів вибрав свій куточок, близький йому за настроєм і світовідчуттям. Так, наприклад, Katya Chilly сподобався Манявський водоспад, DakhaBrakha обрали Стежку Довбуша біля Яремчі. А Onuka і The Maneken — Свидовецький хребет, озеро Догяска.

Проект «Голос води» передає магію, красу, силу і душу Карпат, а також нагадує про важливість природи, її збереження і захисту.