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    Мелодія природи: у Києві зазвучить симфонія, створена водою і відомими музикантами

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    DakhaBrakha для кліпу обрали Стежку Довбуша біля Яремчі - Мелодія природи: у Києві зазвучить симфонія, створена водою і відомими музикантами
    DakhaBrakha для кліпу обрали Стежку Довбуша біля Яремчі

    На Контрактовій площі відбудеться музичний арт-перформанс «Голос води»

    23 березня, до міжнародного Дня Води, у Києві прозвучить перша симфонія, створена природною водою спільно з відомими українськими музикантами The Maneken, Onuka, DakhaBrakha і Katya Chilly.

    Музичний арт-перформанс «Голос води» пройде на Контрактовій площі о 19:30. Він буде підтриманий живим виступом усіх учасників проекту і масштабним світловим шоу від Front Pictures.

    Спеціально для проекту «Голос води» були створені унікальні музичні інструменти, на яких свою мелодію грає жива природна вода карпатських водоспадів, гірських річок і озер.

    «Вода — це душа Карпат і головний двигун у нашій музичній композиції. Участь у «Голосі води» важко назвати роботою, — поділився композитор і саундпродюсер проекту Євген Філатов. — Я пишаюся тим, що став одним із творців такого нестандартного і цікавого проекту «Голос води», який тепер почує весь світ».

    Зйомки кліпу відбувалися у 12 місцях по всій Західній Україні, і кожен із музикантів вибрав свій куточок, близький йому за настроєм і світовідчуттям. Так, наприклад, Katya Chilly сподобався Манявський водоспад, DakhaBrakha обрали Стежку Довбуша біля Яремчі. А Onuka і The Maneken — Свидовецький хребет, озеро Догяска.

    Проект «Голос води» передає магію, красу, силу і душу Карпат, а також нагадує про важливість природи, її збереження і захисту.

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