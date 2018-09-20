Мешканці Ірпеня звинувачують Пономарьова і Кондратюка у будівельному колапсі, від якого потерпає місто



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Олександр Пономарьов рекламує житло в Ірпені

Мешканці Ірпеня, який потерпає від будівельного коласу, мають претензії до зірок, які рекламують житло у їхньому місті

У суботу, 22 вересня, в місті Ірпінь на центральній площі біля міської ради відбудеться масштабний флешмоб під символічною назвою «Батьківські збори». Акція запланована з 16:00 до 20:00.

До заходу планують приєднатися понад 500 сімей. Про це повідомляє громадська організація «Свідоме майбутнє».

Мета заходу - привернути увагу влади міста та забудовників до проблем освіти, оскільки в Ірпені не вистачає шкіл та дитячих садочків.

Потягом 2013-2017 років в Ірпені побудовано 1 млн 309 тис. м2 житла та жодної школи.

За останній рік, тільки за офіційними даними, кількість жителів міста зросла в 2 рази. У результаті Приірпіння має шалене навантаження - школи та садочки тріщать по швах. Катастрофічна нестача освітніх шкільних та дошкільних закладів.

Організатори флешмобу звертають увагу на те, що квартири в Ірпіні рекламують відомий шоумен Ігор Кондратюк та співак Олександр Пономарьов. Їх запросили на акцію у суботу.





«Ми відправили особисті запрошення обом зіркам, в яких пояснили, що інвестори, яких вони запрошують до Ірпеня, не матимуть жодних шансів влаштувати своїх дітей до садочків та шкіл. Кондратюк запрошення проігнорував, а Пономарьов – відмовився і додав декілька наших активістів до чорного списку. Тож небайдужі ірпінчани колективно запросили пана Олександра через соцмережу на наш захід», - йдеться в повідомленні організаторів акції.