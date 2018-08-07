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    Мешканці вулиці Різницького у Києві не можуть спати через те, що вночі коїться у генпрокуратурі (документ)

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    Мешканці вулиці Різницького у Києві не можуть спати через те, що вночі коїться у генпрокуратурі (документ)

    Вночі у генпрокуратурі ведуться гучні вантажно-розвантажувальні роботи

    У будівлі генеральної прокуратури у Києві протягом тривалого часу проводяться гучні вантажно-розвантажувальні роботи, що своїм шумом заважають спати. На це скаржиться мешканка розташованого білля ГПУ будинку по вулиці Різницького 11-б, яка звернулася до народного депутата від БПП Ольги Червакової.

    За твердженням заявниці, роботи проводяться з 2-ї до 4-ї ночі.

    Депутатка у вівторок, 7 серпня, оприлюднила своє звернення до генерального прокурора Юрія Луценко, де звернула його увагу на діюче законодавство, яке обмежує використання джерел побутового шуму у нічний час.

    «Очищення органів прокуратури - важлива складова реформи правоохоронної системи. Вітаючи проголошений вами курс на виконання закону «Про очищення влади» і повністю поділяючи вашу позицію, звертаю вашу вагу, що виконання зазначеного закону не повинно відбуватися всупереч іншим законодавчим актам, що гарантують пава громадян», -сказано у зверненні.

    Червакова просить Луценка дати доручення для вирішення вказаної проблеми із нічним шумом.

    Нагадаємо, у середу, 8 серпня, о 13:00 в Окружному адміністративному суді Києва відбудеться засідання по суті у справі за позовом Центру протидії корупції до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо соціальної реклами генерального прокурора Юрія Луценка.

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