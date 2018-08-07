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    Суд у середу розгляне справу щодо «реклами Луценка»

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    Юрія Луценка чекають у суді через рекламу&nbsp; - Суд у середу розгляне справу щодо «реклами Луценка»
    Юрія Луценка чекають у суді через рекламу 

    Згідно з позовом активістів, «реклама має ознаки політичної, а не соціальної»

    У середу, 8 серпня, о 13:00 в Окружному адміністративному суді Києва відбудеться засідання по суті у справі за позовом Центру протидії корупції до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо соціальної реклами Генерального прокурора Юрія Луценка.

    Головуючий суддя - Каракашьян Сергій Костянтинович.

    Нагадаємо, що Центр протидії корупції подав адміністративний позов до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про визнання протиправним надання статусу соціальної реклами відеороликам «Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість». У позові йдеться, що надання рекламі статусу соціальної дозволило ставити її в ефіри телеканалів та радіостанцій безкоштовно.

    Згідно з позовом активістів, «реклама має ознаки політичної, а не соціальної». Своєю чергою, надавши їй статус соціальної, Нацрада з питань телерадіомовлення порушила закон закон України «Про рекламу».

    1 червня відбулося перше підготовче засідання, під час якого суд відмовив Нацраді з питань телерадіомовлення закрити провадження у цій справі. Разом із тим суд зобов’язав Нацраду надати докази, що інформація з реклами Луценка справді перевірялась.

    Треті особи у справі — Генеральна прокуратура України та громадська організація «Українська антикорупційна асоціація», яка формально взяла на себе відповідальність за створення і розміщення роликів.

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