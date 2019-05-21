Мешканців Святошинського району попередили про брудну воду з кранів (адреси)



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Під час профілактичної промивки не рекомендується користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

Згідно із щорічним графіком «Київводоканал «проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Святошинському районі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по вулицях:

просп. Перемоги,

бул. Вернадського,

вул. Вітрука,

вул. Краснова,

вул. Депутатська,

вул. Улітіна,

вул. Оніскевича,

вул. Крамського,

вул. Кримського,

вул. Степанченка,

вул. Кржанівського.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 21 на 22 травня, а саме з 23:00 до 06:00. Попередньо, здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Депутатська».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у «Київводоканалі».

Також звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.