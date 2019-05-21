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    Мешканців Святошинського району попередили про брудну воду з кранів (адреси)

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    Мешканців Святошинського району попередили про брудну воду з кранів (адреси)

    Під час профілактичної промивки не рекомендується користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб

    Згідно із щорічним графіком «Київводоканал «проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Святошинському районі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    У зону робіт потраплять мережі по вулицях:

    • просп. Перемоги,
    • бул. Вернадського,
    • вул. Вітрука,
    • вул. Краснова,
    • вул. Депутатська,
    • вул. Улітіна,
    • вул. Оніскевича,
    • вул. Крамського,
    • вул. Кримського,
    • вул. Степанченка,
    • вул. Кржанівського.

    Профілактична промивка буде проводитися  в ніч з 21 на 22 травня, а саме з 23:00 до 06:00. Попередньо, здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Депутатська».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у «Київводоканалі».

    Також звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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