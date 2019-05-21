Мешканців Святошинського району попередили про брудну воду з кранів (адреси)
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Розсилка
Під час профілактичної промивки не рекомендується користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб
Згідно із щорічним графіком «Київводоканал «проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Святошинському районі. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У зону робіт потраплять мережі по вулицях:
- просп. Перемоги,
- бул. Вернадського,
- вул. Вітрука,
- вул. Краснова,
- вул. Депутатська,
- вул. Улітіна,
- вул. Оніскевича,
- вул. Крамського,
- вул. Кримського,
- вул. Степанченка,
- вул. Кржанівського.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 21 на 22 травня, а саме з 23:00 до 06:00. Попередньо, здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Депутатська».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у «Київводоканалі».
Також звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.