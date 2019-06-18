Мешканців Троєщини попереджають: з кранів потече брудна вода



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Профілактична промивка мереж проводитиметься у ніч із середи на четвер

Цього тижня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі. Про це повідомила пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по вулицях:

вул. Закревського від №27/2 до №79/1,

бул. В. Висоцького,

бул. Л. Бикова,

просп. Маяковського від №38/10 до №54/9,

вул. Данькевича від просп. Маяковського до вул. Закревського.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 19 на 20 червня, а саме з 23:00 до 06:00.

Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуара чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Троєщина».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - зазначили у водоканалі.

У «Київводоканалі» звертають увагу, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.