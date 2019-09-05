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    Мешканців Виноградаря попередили: сьогодні вночі не можна пити воду з кранів

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    Мешканців Виноградаря попередили: сьогодні вночі не можна пити воду з кранів

    Київводоканал проводитиме профілактичну промивку мереж

    У ніч з 5 на 6 вересня Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Подільському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    У зону робіт потраплять мережі житлового масиву Виноградар, а саме:

    • просп. Правди,
    • просп. Свободи,
    • просп. Г. Гонгадзе,
    • вул. В. Порика,
    • вул. Світлицького,
    • пров. Межовий,
    • вул. Косенка,
    • вул. Канівська,
    • вул. М. Джаліля,
    • вул. Їжакевича,  
    • вул. Золочевська,
    • вул. Чигиринська,
    • вул. Газопровідна,
    • вул. Осиповського.

    Промивка буде проводитися з 23:00 до 07:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 2 на насосній водопровідній станції «Виноградар».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні.

    У Київводоканалі звертають увагу на те, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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