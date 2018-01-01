Метеорологи розказали, як довго в столиці буде туманно

Температура вночі 0-5 градусів, вдень 3-5 градусів

До кінця доби 4 січня, вночі та вранці 5 січня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. «До кінця доби 4 січня, вночі та вранці 5 січня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Окрім того, за прогнозами синоптиків, 5 січня в столиці буде хмарно, без



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Температура вночі 0-5 градусів, вдень 3-5 градусів

До кінця доби 4 січня, вночі та вранці 5 січня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«До кінця доби 4 січня, вночі та вранці 5 січня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м. Окрім того, за прогнозами синоптиків, 5 січня в столиці буде хмарно, без істотних опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 0-5 градусів, вдень 3-5 градусів», - проінформували в КМДА.

Нагадаємо, на різдвяні свята в Укргідрометцентрі обіцяють теплу погоду без опадів.

«В наступні 3 доби в більшості областей України очікується без істотних опадів, місцями туман. Лише найближчої ночі в Східній частині, а також 6 та 7 січня в Карпатах і в західних північних областях подекуди невеликих дощ з мокрим снігом», - повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Владислав Білик.