Минулого тижня у Києві сталося 160 пожеж



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Під час ліквідації пожеж вогнеборці врятували 5 осіб

Впродовж минулого тижня (з 18 до 24 березня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону було здійснено 290 виїздів. Так, вогнеборці ліквідували 160 пожеж, 5 аварій, 28 разів надавали допомогу мешканцям столиці та іншим службам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На пожежах впродовж тижня травмовано 3 особи, ще 5 осіб врятовано (серед них 1 дитина).

В екосистемах міста Києва виникло 20 пожеж на загальній площі 4,65 га. Всього з початку року здійснено 103 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 51,822 га.

На водних об’єктах загинула 1 особа. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 13 осіб та врятовано 11 людей.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 50 таких виїздів.

Як повідомлялося, 23 березня столичні рятувальники провели тактичні навчання в адміністративній будівлі, де знаходиться Центральна виборча комісія.