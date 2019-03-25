За тиждень до виборів рятувальники «ліквідували пожежу» у Центрвиборчкомі (фото, відео)



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За тактичним задумом навчань, пожежа виникла на 2-му поверсі в приміщенні прес-центру ЦВК Фото: ДСНС

Столичні рятувальники провели навчання у будівлі ЦВК

У суботу, 23 березня, столичні рятувальники провели тактичні навчання в адміністративній будівлі, де знаходиться Центральна виборча комісія. Про це повідомляєпрес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Метою навчань є відпрацювання порядку дій та взаємодії під час ліквідації надзвичайної ситуації між пожежно-рятувальними підрозділами та працівниками об’єкту. Під час навчань рятувальники мали можливість вивчити оперативно-тактичну характеристику будівлі, де знаходиться Центральна виборча комісія. У ході навчання працівники об’єкту відпрацювали порядок виклику пожежно-рятувальних підрозділів. Також, було відпрацьовано первинні дії при виникненні надзвичайної ситуації, евакуації людей та застосуванні первинних засобів пожежогасіння», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники відпрацювали залучення сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів по підвищеному рангу пожежі, навики в організації проведення розвідки, оцінки обстановки та визначенні вирішального напрямку ліквідації надзвичайної ситуації.

«За тактичним задумом пожежа виникла на 2-му поверсі в приміщенні прес-центру. На пост спостереження надійшов сигнал спрацювання пожежної сигналізації. Після підтвердження інформації про загоряння, постовий відразу зателефонував до Служби порятунку 101. Чергова зміна приступила до ліквідації пожежі ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події вогнеборці провели розвідку, аби при необхідності евакуювати людей та матеріальні цінності, та приступають до ліквідації пожежі», - розповіли в ДСНС.

У навчаннях було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 35 чоловік особового складу.

«Дані навчання були організовані для того, щоб перевірити правильність усіх дій як рятувальників, так і персоналу об’єкту, і у разі виявлення недоліків проаналізувати та усунути їх до початку виборчого процесу. Таким чином вогнеборці підвищують рівень власної підготовки на випадок виникнення справжньої надзвичайної ситуації», - зазначили у ДСНС.