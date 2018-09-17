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    Минулого тижня у Києві сталося 84 пожежі

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    Ліквідація пожежі&nbsp;на вул. Ясногірській, 1 у Києві - Минулого тижня у Києві сталося 84 пожежі
    Фото: ДСНС
    Ліквідація пожежі на вул. Ясногірській, 1 у Києві

    Протягом тижня здійснено 4 виїзди на замінування об’єктів міста

    Впродовж минулого тижня (з 10 по 16 вересня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 207 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    За тиждень столичні вогнеборці ліквідували 84 пожежі та 5 аварій. Для надання допомоги громадянам, рятувальні підрозділи задіювались 16 разів, ще 18 – для допомоги іншим службам столиці.

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    Протягом тижня пожеж в екосистемах Києва не виникало. Загалом з початку року здійснено 354 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 55,756 га (за аналогічний період 2017 року здійснено 454 виїздів та ліквідовано загорянь на загальній площі 125,36 га).

    Протягом тижня здійснено 4 виїзди на замінування об’єктів міста. Всього за 2018 рік здійснено 132 виїзди (за аналогічний період 2017 року 89 виїздів) за заявками щодо замінування об’єктів Києва.

    На водних об’єктах міста протягом тижня потопельників не виявлено. Загалом, з початку 2018 року на водних об'єктах Києва загинуло 57 людей, врятовано 9 чоловік.

    Як повідомлялося, 16 вересня у Шевченківському районі Києва на вул. Ясногірській, 11 на площі 800 кв. м горів будинок.

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