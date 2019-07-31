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    Минулої доби на столичних водоймах знайдено двох потопельників

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    Водолази дістали з водойм тіла потопельників - Минулої доби на столичних водоймах знайдено двох потопельників
    Водолази дістали з водойм тіла потопельників

    Тіла чоловіків знайдено в озері та в річці Дніпро

    У вівторок, 30 липня, у парку «Партизанської слави» у Києві на озері було виявлено тіло чоловіка. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:40.

    На місце події було направлено відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло та доставили до берега, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Вже, о 21:37 до Служби порятунку «101» надійшов подібний виклик про те, що на Дніпровській набережній, 16-Є, в річці Дніпро знаходиться тіло чоловічої статті.

    На місце виклику прибули відділення 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою гідрокостюма та підручних засобів тіло було доставлено до берега та передано співробітникам правоохоронних органів.

    Причини обох трагедій з’ясовують правоохоронці.

    Як повідомлялося, з 22 до 28 липня на водних об’єктах Києва загинуло 4 особи, 2 людини врятовано. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 54 людини, врятовано 24.

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