За тиждень на пожежах у Києві загинуло дві людини



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Пожежа у квартирі на вулиці Кловський узвіз, 14 /24 Фото: УНН

Минулого тижня у Києві сталося 110 пожеж

Впродовж минулого тижня (з 22 до 28 липня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 218 виїздів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, за даний час ліквідовано 110 пожеж та 4 аварії, 37 разів надано допомогу мешканцям міста та іншим службам. На пожежах за вказаний період загинуло 2 особи.

Протягом тижня в екосистемах міста Києва виникло 2 пожежі на площі 0,07 га. Всього з початку року здійснено 379 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 136,252 га.

На водних об’єктах Києва загинуло 4 особи, 2 людини врятовано. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 54 людини, врятовано 24.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 8 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 473 таких виїзди.

Нагадаємо, 23 липня виникла в одній із квартир на 5-му поверсі 7-поверхового житлового будинку на Кловському узвозі, 14/24 Печерському районі столиці. У квартирі рятувальники знайшли тіло жінки 1948 року народження.