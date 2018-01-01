Місцева влада відзвітувала, скільки комунальників прибирало сніг уночі

Кілька сотен техніки та два десятки бригад

Упродовж цієї ночі, під час опадів снігу, на вулично-дорожній мережі столиці працювало 240 одиниць снігоприбиральної техніки та 24 бригади з ручного прибирання. Про це інформує в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Особливу увагу приділили прибиранню тротуарів і зупинок громадського транспорту, що утримуються



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Кілька сотен техніки та два десятки бригад

Упродовж цієї ночі, під час опадів снігу, на вулично-дорожній мережі столиці працювало 240 одиниць снігоприбиральної техніки та 24 бригади з ручного прибирання. Про це інформує в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

Особливу увагу приділили прибиранню тротуарів і зупинок громадського транспорту, що утримуються підприємствами корпорації, підходів до підземних та наземних пішохідних переходів і сходових маршів.

Для профілактики утворення ожеледиці на дорогах, вночі обробили проїжджі частини посипальними матеріалами, першочергово – вулиці зі складними умовами руху, головні магістралі, мости, спуски та підйоми, а також вулиці, якими проходять маршрути руху громадського транспорту.

Як запевнили в КК «Київавтодор», ситуація на балансовій вулично-шляховій мережі перебуває під постійним контролем, підприємства корпорації готові до роботи в цілодобовому режимі та забезпечені достатньою кількістю паливно-мастильних та посипальних матеріалів.