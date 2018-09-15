Міст Патона у Києві перетворився на гігантський водоспад (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dtp.kiev.ua Спочатку прорив був невеликим

Користувачі соцмереж заявляють, що це не перший порив

На мосту Патона у Києві ввечері неділі, 15 вересня, стався прорив комунікацій з водою. Відповідні фото і відео публікуються у соцмережах.

Через прорив прямо в Дніпро виливається велика кількість води. Як пояснили користувачі, спочатку прорив мав менші масштаби і води виливалося небагато. Це підтверджують фото.

Користувачі соцмереж заявляють, що з початку літа це вже третій прорив. І має місце аварія на комунікаціях теплокомуненерго.

Нагадаємо, 5 вересня біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині.