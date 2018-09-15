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    Міст Патона у Києві перетворився на гігантський водоспад (відео)

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    Спочатку прорив був невеликим - Міст Патона у Києві перетворився на гігантський водоспад (відео)
    Фото: dtp.kiev.ua
    Спочатку прорив був невеликим

    Користувачі соцмереж заявляють, що це не перший порив

    На мосту Патона у Києві ввечері неділі, 15 вересня, стався прорив комунікацій з водою. Відповідні фото і відео публікуються у соцмережах.

    Через прорив прямо в Дніпро виливається велика кількість води. Як пояснили користувачі, спочатку прорив мав менші масштаби і води виливалося небагато. Це підтверджують фото.

    Користувачі соцмереж заявляють, що з початку літа це вже третій прорив. І має місце аварія на комунікаціях теплокомуненерго.

    Нагадаємо, 5 вересня біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві стався прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині

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